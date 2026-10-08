Ηλίας Ψινάκης: “Σε ηλικία 10 ετών σταμάτησα να μιλάω και με πήγαν σε ψυχίατρο”

Ο Ηλίας Ψινάκης παραχώρησε μία αποκαλυπτική κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή των Rainbow Mermaids. Ο γνωστός μάνατζερ ανέλυσε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους θέματα, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει και για μία «περιπέτεια» που είχε σε ηλικία 10 ετών, όταν σταμάτησε να μιλάει και έτσι οι γονείς του πήραν την απόφαση να τον πάνε σε ψυχίατρο.

“Είχα αποφασίσει στη ζωή μου να μην κάνω τίποτα. Όταν ήμουν 10 χρονών, έβλεπα όλους αυτούς τους πετυχημένους που ήταν δυστυχισμένοι. Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω μηχανολόγος, εμένα δε μου έκοβε καθόλου. Η μάνα μου ήθελε να γίνω τραπεζίτης…εγώ δεν ήθελα να γίνω ούτε τραπεζίτης, ούτε γιατρός, ούτε ακαδημαϊκός, ούτε τίποτα από αυτά που θέλανε, γιατί κι αυτοί δεν ήταν καλά…”, είπε ο Ηλίας Ψινάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Σταμάτησα να μιλάω…γιατί υπολόγισα ότι αν ζήσει κάποιος μέχρι τα 90 τα 30 χρόνια είναι μόνο για να ζήσει, και από αυτά μόνο τα τρία περνάς ουσιαστικά καλά, οπότε σκέφτηκα ότι ο μόνος τρόπος να περάσεις καλά, είναι αν τα 30 χρόνια δουλειάς τα κάνεις ένα με τη διασκέδαση, δηλαδή να σου κάνει κέφι αυτό που κάνεις…Σταμάτησα να μιλάω και με πήγαν σε ψυχίατρο”, συμπλήρωσε στη συνέχεια ο Ηλίας Ψινάκης.