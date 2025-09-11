Η. Ψινάκης για Σ. Ρουβά: «Δεν έχει κάνει καμία επιτυχία από τότε – Είναι μεγάλη μαγκιά να τα λέει ακόμα και σήμερα»

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στον Κώστα Τσουρό ο Ηλίας Ψινάκης ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ μάνατζερ του Κώστα Μαρτάκη, ενώ, μίλησε και για την επιτυχία του Σάκη Ρουβά.

«Ο Κώστας, τον αγαπάω πολύ, είναι πολύ γλυκό παιδί, για κάποιο λόγο επιμένει να λέει ότι ήμουν μάνατζέρ του. Μάνατζέρ του δεν ήμουν ποτέ. Εκείνος επιμένει να λέει ότι ήμουν μάνατζέρ του και δεν τον άκουγα και έσκισε τα συμβόλαια.

Αν είχε εμένα μάνατζερ θα είχε άλλη καριέρα. Δεν ήταν ο νέος Ρουβάς. Δεν υπάρχει νέος Ρουβάς. Ο καθένας αν γίνει copy δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει καριέρα. Δεν είμαι τόσο ηλίθιος. Αν τον μανάτζαρα θα τον έβγαζα σαν νέο Ρουβά ή σαν Αλέν Ντελόν με φωνή. Δεν θα είχε κάνει άλλη καριέρα αν ήμουν μάνατζέρ του;», υπογραμμίζει.

«Ο Σάκης είναι αξιοθαύμαστος και τι δουλευταράς και τι κλαρίνο. Δεν ρώταγε, μου είχε εμπιστοσύνη. Υπήρχε προ – Ψινάκη εποχή Σάκη και μετά – Ψινάκη. Είναι σπουδαίος καλλιτέχνης και σπουδαίο άτομο. Υπήρχε άλλη πορεία και άλλη φιλοσοφία και άλλη γραμμή μετά. Με τον Σάκη χτίσαμε έναν μύθο. Ήξερε πολύ καλά να το υπερασπίζεται και εγώ να το στήνω. Εγώ επένδυα, γιατί έτσι χτίζεται ο μύθος», σημείωσε σε ερώτηση για τον Σάκη Ρουβά.

«Χτίσαμε έναν μύθο και κλείναν οι πόλεις. Αυτό ήταν μέσα σε μια φιλοσοφία. Ήταν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ. Αν συνέχιζα, θα τον συνέχιζα τον μύθο. Μετά από εμένα ο Σάκης είχε έναν πάρα πολύ καλό μάνατζερ αλλά όχι στο να χτίζει μύθο, στο να τον εξαργυρώνει. Δεν μιλάω για λάθος και σωστό, αλλά άλλο concept. Έχει τέσσερα παιδιά, χρειαζόταν χρήματα.

Ο Σάκης δεν έχει κάνει καμία επιτυχία από τότε, το πρόγραμμά του ήταν τα τραγούδια που έλεγε τότε. Η Βίσση έχει τον Καρβέλα, φέτος μόνο έβγαλε 6 hit. Ο Σάκης δεν έχει χτίσει hit από τότε, λέει τα παλιά», συμπλήρωσε.