Ιάσονας Μανδηλάς: Έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, Ηρόδοτο – Το ρομαντικό βίντεο στην Πράγα (vid)

Ο Ιάσονας Μανδηλάς διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, καθώς ετοιμάζεται να επισημοποιήσει τη σχέση του με τον σύντροφό του, Ηρόδοτο. Κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού στην Πράγα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έκανε πρόταση γάμου στον γνωστό κτηνίατρο, ο οποίος φυσικά απάντησε θετικά.

Η τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε πάνω σε μια βάρκα, με τον τραγουδιστή να μοιράζεται αργότερα το σχετικό βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται πιο χαρούμενος από ποτέ, ενώ στην λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε «είπε το ναι».

Στο παρελθόν, ο Ιάσονας Μανδηλάς είχε εξομολογηθεί πως άντλησε θάρρος από προσωπικότητες όπως ο Φώτης Σεργουλόπουλος και ο Γιώργος Καπουτζίδης για να μιλήσει ανοιχτά για την ταυτότητά του.

Αν και είχε συζητήσει το θέμα με την εταιρεία του, επέλεξε να μην ενημερώσει τους γονείς του αρχικά, θέλοντας να αποφύγει τυχόν προσπάθειες προστασίας που θα τον επηρέαζαν.

«Πήρα δύναμη από τον Φώτη Σεργουλόπουλο και από τον Γιώργο Καπουτζίδη. Το είχαμε συζητήσει με την εταιρεία, γιατί ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί. Σε αυτούς που δεν το είπα ήταν στους γονείς μου, γιατί δεν ήθελα να με επηρεάσουν ή να μπουν στη διαδικασία να με προστατεύσουν.

Το έκανα, γιατί πιέστηκα. Το προηγούμενο καλοκαίρι είχα απαντήσει σε μια ερώτηση “τι σου αρέσει σε μια κοπέλα;” σε χιουμοριστική φάση κι ένας φίλος μου μου την είπε. Εμένα αυτό με έτρωγε και με πίεζε, το ότι τώρα θα με αντιπαθούν, γιατί θα νομίζουν ότι λέω ψέματα. Με πίεζε κι ο ένας, με πίεζε κι η άλλη πλευρά και λέω “ξεκαθάρισέ το να είσαι καλά με εσένα κι αν υπάρξει κόστος, θα το πληρώσω”», έχει δηλώσει ο καλλιτέχνης.