Ίαν Στρατής: «Σχεδόν κάθε μέρα κλαίω, κάθε φορά που σκέφτομαι πόσο μεγαλώνει η κόρη μου»

Την οικογένεια του έχει δημιουργήσει ο Ίαν Στρατής με τη Μαίρη Συνατσάκη και είναι γονείς μίας κόρης, της Ολίβιας.

Το πρωί της Πέμπτης (27/11) ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε τόσο για τη Μαίρη Συνατσάκη όσο και στη ζωή με την κόρη τους. Μάλιστα ο Ίαν Στρατής αποκάλυψε ότι όταν σκέφτεται ότι μεγαλώνει το κοριτσάκι του κλαίει.

«Όταν προσπαθείς να περιγράψεις τη ζωή με το παιδί, ακούγονται τόσο λίγα αυτά που λες και θες να πεις τόσα πολλά, αλλά πραγματικά δε μπορώ να περιγράψω ακριβώς αυτό που νιώθω. Είναι μια φανταστική εμπειρία. Σχεδόν κάθε μέρα κλαίω, κάθε φορά που σκέφτομαι πόσο μεγαλώνει. Περισσότερη αδυναμία έχει στη Μαίρη», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα σχόλια που γίνονται κατά καιρούς για τον τρόπο ζωής και τις επιλογές κείνου και της Μαίρης Συνατσάκη σχετικά με το αν έχουν κάνει ή όχι ονοματοδοσία στην κόρη τους και το αν θα κάνουν ή όχι θρησκευτικό γάμο, ο Ίαν Στρατής απάντησε:

«Δε με ενδιαφέρει καθόλου τι θα πει ο κόσμος για μένα. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω και πιστεύω. Πιστεύουμε με τη Μαίρη ότι έχουμε κάνει καλές επιλογές και θα δούμε στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, αναφέρθηκε στις δύσκολες περιόδους της ζωής του, υπογραμμίζοντας: «Προφανώς και υπήρξαν σκοτεινές περίοδοι στη ζωή μου. Δεν το διαχειρίστηκα πολύ καλά είναι η αλήθεια».

Παράλληλα, ο Ίαν Στρατής τόνισε ότι η μεγάλη του αγάπη είναι το τραγούδι και έχει προτεραιότητα από την υποκριτική.

«Ανάμεσα στην υποκριτική και το τραγούδι διαλέγω το τραγούδι, δεν αλλάζει αυτό. Η υποκριτική είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου αλλά το τραγούδι και η μουσική είναι πάντα πρώτα για μένα», τόνισε ο ταλαντούχος καλλιτέχνης.