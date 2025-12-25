Η τρυφερή φωτογραφία της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη με τον Χρήστο Μάστορα για τη γιορτή του

Ο Χρήστος Μάστορας γιορτάζει την ονομαστική του εορτή ανήμερα των Χριστουγέννων (24/12) και η σύντροφός του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, θέλησε να του ευχηθεί δημόσια.

Μία τρυφερή πόζα με τον αγαπημένο της δημοσίευσε η νεαρή επιχειρηματίας. Επίσης δημοσίευσε και μία φωτογραφία που έχουν στολίσει το σπίτι τους. Ταυτόχρονα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έγραψε «χρόνια πολλά» στον Χρήστο Μάστορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλά Χριστούγεννα», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία με το δέντρο τους.

«Happy name day baby», έγραψε στη φωτογραφία που μοιράστηκε με τον Χρήστο Μάστορα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real Life, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.