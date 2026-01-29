Η Σοφία Μουτίδου αποκαλύπτεται για τη θρησκεία: “Την εμπιστεύτηκα πολύ πριν την εγκαταλείψω”

Η Σοφία Μουτίδου βρέθηκε καλεσμένη στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη και παραχώρησε μία άκρως αποκαλυπτική κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Μεταξύ άλλων μίλησε για τον θάνατο της μητέρας της, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην σχέση της με την θρησκεία.

Χαρακτηριστικά η Σοφία Μουτίδου είπε: “Όταν χάνεις κάποιον, πάντα βρίσκεις ένα ποσοστό ευθύνης, ένα “κάτι δεν έκανα καλά”…Έμπλεξα με τη θρησκεία. Προσευχήθηκα, φόρεσα σταυρούς, έκανα τάματα, πήγα σε μοναστήρια πάρα πολύ. Πριν την εγκαταλείψω ως απάγκιο ψυχής, την εμπιστεύτηκα πολύ”.

Παράλληλα η Σοφία Μουτίδου μίλησε και για το πώς διαχειρίστηκε τον θάνατο του συζύγου της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Δύο ώρες μετά τον θάνατό του, έψαξα στο Google “πένθος και παιδί”…Πριν το ανακοινώσω στη Δήμητρα, έπρεπε να μάθω πώς να το κάνω. Είπα “δεν είμαι αρμόδια, υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι”.