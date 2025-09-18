Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Η Μαντόνα επιστρέφει στη Warner με νέο dance άλμπουμ

Η βασίλισσα της pop συνεργάζεται ξανά με τον DJ Στιούαρτ Πράις

Η Μαντόνα επιστρέφει στη Warner με νέο dance άλμπουμ
Madonna / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Η Μαντόνα, που παραμένει η μουσική καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο dance άλμπουμ τον επόμενο χρόνο με τη Warner, τη δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε την καριέρα της κι έχει υπογράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. 

«Είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση και αναμένω με ανυπομονησία το μέλλον: να κάνω μουσική, να εκπλήσσω, προκαλώντας ενδεχομένως λίγες αναγκαίες συζητήσεις», δήλωσε η διάσημη τραγουδίστρια σε ένα δελτίο Τύπου. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την παραγωγή του νέου της άλμπουμ ανέλαβε ο DJ Στιούαρτ Πράις, με τον οποίο η Μαντόνα δημιούργησε το “Confessions on a Dance Floor” (2005), που περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες όπως το “Hung Up” και το “Sorry“, διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου. 

«Νιώθουμε τιμή που υποδεχόμαστε τη Madonna πίσω στη Warner. Η Μαντόνα δεν είναι μονάχα μια καλλιτέχνιδα, είναι ένα ίνδαλμα, ένα πρόσωπο που παραβαίνει κανόνες, μια απόλυτη πολιτισμική δύναμη», λένε από την πλευρά τους οι Τομ Κόρσον και Άαρον Μπέι-Σακ, συμπρόεδροι της Warner Records.

Η 67χρονη καλλιτέχνιδα, που είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο με τη Warner το 1982, είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το 2007 για να συνάψει ένα ιστορικό συμβόλαιο με τη Live Nation, ένα από τα μεγαλύτερα εκείνης της εποχής. 

Έπειτα από τρία άλμπουμ χωρίς μεγάλη επιτυχία, το τελευταίο εκ των οποίων ήταν το Madame X το 2019, η Μαντόνα επέστρεψε στη δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε το 2021.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Κάποιοι που ήταν πέρυσι εδώ και έφυγαν από την εκπομπή δεν μου μιλάνε» (Βίντεο)
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Κάποιοι που ήταν πέρυσι εδώ και έφυγαν από την εκπομπή δεν μου μιλάνε» (Βίντεο)

Θέση για τη συμπεριφορά πρώην συνεργατών του πήρε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του στον ΑΝΤ1 την Πέμπτη 18/9. Συγκεκριμένα, με αφορμή το γεγονός ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δεν έχει στείλει μήνυμα στον Κώστα Τσουρό για το ξεκίνημα του στον ΣΚΑΙ, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Κάποιοι που ήταν πέρσι εδώ με μεγάλη αγάπη […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σωκράτης Φάμελλος: Ο Παύλος Φύσσας ζει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Ο Παύλος Φύσσας ζει

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες», ανέφερε στην δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το Κερατσίνι όπου συμμετείχε στην αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία. Ανέφερε ακόμη ο πρόεδρος του […]