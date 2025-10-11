Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε στιγμές από τη βάφτιση στη Μύκονο – «Να είμαστε πάντα μαζί, ενωμένες και αγαπημένες»

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σε μια όμορφες και συγκινητικές στιγμές της ζωής της το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (04-05/10), καθώς ταξίδεψε στη Μύκονο για να γίνει νονά στη βάφτιση της κόρης της κολλητής της φίλης, Ντόρις Ηλέκτρα.

Συνοδευόμενη από τον νέο της σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της, Πάρη, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο κυκλαδίτικο νησί για την παραμυθένια τελετή, που πραγματοποιήθηκε με φόντο το μαγευτικό Αιγαίο. Μαζί με τις στενές της φίλες, Στέλλα και Λένια, βάφτισαν την μικρή, η οποία πήρε το όνομα Ίρις.

Η γνωστή influencer το απόγευμα της Πέμπτης (09/10) μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη βάφτιση, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα:

«Φίλες που ‘γίναν ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Πόση ευλογία που μας αξίωσε ο Θεός να βαφτίσουμε όλες μαζί την πατατούλα μας. Εύχομαι να πάρει λίγα από όλα τα καλά στοιχεία που έχουμε και οι 3 χαζονονές της, γιατί αν πάρει από τα στραβά μας, ζήτω που καήκαμε! Σας αγαπώ ως τον ουρανό!

Να είμαστε πάντα μαζί, ενωμένες και αγαπημένες και να μεγαλώσουμε όμορφα την μικρή μας».