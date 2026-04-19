Πρωταθλήτρια και μαθηματικά στην Bundesliga η Μπάγερν Μονάχου (Βίντεο)

Η Μπάγερν Μονάχου πανηγύρισε μαζί με τους οπαδούς τους στο «Αλιαντς Αρίνα» την κατάκτηση και του φετινού τίτλου (του 35ου στην ιστορία της) μετά τη νίκη της με 4-2 επί της Στουτγκάρδης, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της Bundesliga.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί εκμεταλλεύτηκε το χθεσινό «δώρο» της Χόφενχαϊμ, η οποία νίκησε με 2-1 τη Ντόρτμουντ, και σήκωσε στον ουρανό του Μονάχου το τρόπαιο, αφού έχει 15 βαθμούς περισσότερους από την Μπορούσια, ενώ τους ευνοεί και η διαφορά των τερμάτων, πέντε «στροφές» πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

🏆 𝑫𝑬𝑼𝑻𝑺𝑪𝑯𝑬𝑹 𝑴𝑬𝑰𝑺𝑻𝑬𝑹 𝟐𝟎𝟐𝟔 🔴⚪️



For this badge, for these colours! ❤️🤍 pic.twitter.com/J5Xcn9gkFh— FC Bayern (@FCBayernEN) April 19, 2026

Οι φιλοξούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ (21′ Φούλριχ), αλλά στη συνέχεια ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο και πήρε τη νίκη με τα γκολ των Γκερέιρο (31′), Τζάκσον (33′), Ντέιβις (37′) και Κέιν (52′).

Νωρίτερα, η Φράιμπουργκ δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά κατάφερε να λυγίσει στην έδρα της τη μαχητικότητα της ουραγού της βαθμολογίας Χάιντενχαϊμ και να πάρει τη νίκη με 2-1, αυξάνοντας τις ελπίδες της για συμμετοχή στα κύπελλα Ευρώπης την επόμενη σεζόν, τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος της φετινής σεζόν στην μπουντεσλίγκα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μανζάμπι (24′), αλλά στο 58ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ζιβζιβάντζε, με τον Εγκεστάιν να δίνει τελικά τη λύση και τη νίκη στην ομάδα του στο τέλος (83′).