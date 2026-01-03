Η Αθηνά Οικονομάκου στις παραλίες της Αργεντινής – Ροζ μπικίνι και καλοκαιρινή διάθεση

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Αργεντινή, με την ηθοποιό να γεμίζει τα social media με φωτογραφίες από τις χαλαρές στιγμές τους.

Ενώ στην Ελλάδα ο χειμώνας έχει «χτυπήσει» για τα καλά, στην Αργεντινή το καλοκαίρι είναι σε πλήρη εξέλιξη, και το ζευγάρι εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία. Μετά την επίσκεψη στους καταρράκτες στην πατρίδα του Μπρούνο, η Αθηνά φόρεσε το ροζ μπικίνι της και πόζαρε σε μία από τις υπέροχες παραλίες της χώρας.

Στο νέο άλμπουμ φωτογραφιών που δημοσίευσε, φαίνεται να απολαμβάνει τη θάλασσα και την άμμο, ποζάροντας με χαμόγελο και αέρα χαλαρότητας. Το outfit της ολοκληρώθηκε με ένα ασορτί ροζ πουκάμισο, αποπνέοντας μία καλοκαιρινή και κομψή διάθεση.