Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν ταίριαξα ποτέ με τον Γιώργο Λιάγκα για να κάνουμε παρέα»

Μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή «Το έχουμε» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και τη μείωση των επεισοδίων του «The 2night show».

«Δεν θα είναι ο Γιώργος Λιάγκας ο πρώτος καλεσμένος στο “The 2night Show”. Κάποια στιγμή ακούστηκε το όνομα του, να παίξει και οτιδήποτε άλλο, δεν θα είναι τελικά. Για κάποιους λόγους που θα τους συζητήσουμε μια άλλη φορά. Συναντιόμαστε, λέμε μια καλημέρα και μια καλησπέρα, ποτέ δεν υπήρχε σχέση.

Θα μπορούσαμε να βρεθούμε για συνέντευξη, γιατί ο Γιώργος ήταν ο πρώτος καλεσμένος στο “The 2night Show” και υπήρχε τώρα η ιδέα να ‘ρθει για τα 10 χρόνια που κλείνουμε φέτος. Για κάποιους λόγους τώρα δεν θα ‘ρθει. Δεν κάνουμε όμως παρέα έξω, δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Δεν ταιριάξαμε ποτέ σ’ αυτό το σημείο οπότε δεν έχει να κάνει, αλλά μια καλημέρα θα την πούμε Ζήτησα από πέρσι στον σταθμό να είναι δυο μέρες οι εκπομπή, αντί για τρεις, γιατί ήταν ένα θέμα, αλλά τους είπα πως αν δεν γίνεται, ας κάνω τρεις. “Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αν όμως γίνεται, θα ήθελα να κάνω δυο εκπομπές φέτος” τους είπα, γιατί η εκπομπή για δυο φορές ξεκίνησε», συμπλήρωσε.

«Φτάσαμε να κάνουμε τρεις και τέσσερις, μέχρι και Πέμπτη κάναμε, οπότε δεν μπορούσα να το κάνω έτσι όπως το ήθελα. Επειδή κάνουμε μια εγγραφή, ερχόταν πολύς κόσμος και δε μπορούσα κάποια στιγμή να απολαύσω αυτό που έκανα. Κι αν αρχίζω να μην απολαμβάνω αυτό που κάνω, προσπαθώ να το σταματήσω», τόνισε.