Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Γιώργος Γρηγοριάδης αναφέρθηκε στις πρόσφατες αλλαγές στην επαγγελματική του πορεία. Ο δημοσιογράφος εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να αποχωρήσει από τον ΑΝΤ1 για να ενταχθεί στο δυναμικό του Action 24.

Παράλληλα, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Παπαδάκη, κάνοντας λόγο για μια σημαντική τηλεοπτική απώλεια.

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Γρηγοριάδης

«Το να φύγω από τον ΑΝΤ1 και να πάω στο Action 24 ήταν πολύ συνειδητοποιημένη απόφαση, δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. 25 χρόνια. Δύσκολη απόφαση, δεν ήταν εύκολη απόφαση. Κάθισα, τα ζύγισα, απλά έφτασα σε μία στιγμή που είπα ότι νομίζω κάτι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Και πρόσθεσε: «Είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε και μου είναι και πολύ δύσκολο να μιλήσω και σε παρελθοντικό χρόνο για τον Γιώργο. Μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τα 6 τελευταία χρόνια του “Καλημέρα Ελλάδα” ήμουν εκεί. Έχω κάτι μηνύματα που ανταλλάξαμε και αρνούμαι να τα σβήσω από το κινητό μου. Ο Γιώργος ήταν επαγγελματίας με κεφαλαία γράμματα».

«Φυσικά και υπήρχαν κροκοδείλια δάκρια στην κηδεία του. Το πώς βιώνει ο καθένας από εμάς το πένθος είναι διαφορετικό. Το ότι έχουν ακουστεί και ειπωθεί διάφορα για τον Γιώργο, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, αλλά μπορούμε να δώσουμε άφεση αμαρτιών», είπε κλείνοντας ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: