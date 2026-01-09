Τέρενς Κουίκ: «Λύγισα με τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη – Ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας»

Ο Τέρενς Κουίκ βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, παραχωρώντας μια σπάνια συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε με συγκίνηση στον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «άνθρωπο της διπλανής πόρτας».

«Δεν υπήρχε συνάντησή μας που να μη κάνουμε χιούμορ. Α ρε Γιωργάρα. Κάναμε μονίμως πλάκες και ποτέ δεν ανταλλάξαμε πικρή κουβέντα. Ο Γιώργος πιστεύω ότι έκανε την καλύτερη κίνηση την καλύτερη στιγμή. Όταν βλέπεις ότι φτάνεις στο peek και αυτό αρχίζει να πέφτει… πιστεύω ότι έκανε την καλύτερη κίνηση. Πιστεύω ότι του στοίχησε ναι, ήταν ένας μοναχικός καβαλάρης στην οικογένειά του», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Με πήραν τηλέφωνο, δεν έπαθα απλά σοκ, πέντε παραπάνω. Όταν το πιστοποίησα από το οικείο του περιβάλλον, λύγισα. Έκατσα και έγραψα 5 λόγια όπως μου βγήκε, δεν ξέρω τι έγραψα, αλλά αυτό ήταν. Εγώ τον έφερα στον ΑΝΤ1, στο Ραδιοφώνου. Είχε μείνει κενή η ζωή των 11-12 και είπα ότι έχω μια ιδέα. Ήταν αρχισυντάκτης στις ειδήσεις».

«Ήξερα ότι θα έκανε τέτοια καριέρα. Ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, δεν είχε ξύλινη γλώσσα, είναι το πιο σημαντικό στην τηλεόραση. Πρέπει να αισθάνεσαι ότι δεν μιλάς σε κόσμο πολύ, αλλά ότι μιλάς σε μια παρέα και γίνεσαι φίλος με τους συγκεκριμένους, να είσαι κομμάτι της παρέας τους. Δεν δεχόταν μύγα στο σπαθί του», δήλωσε συγκινημένος ο Τέρενς Κουίκ.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: