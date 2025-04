Η Γκέιλ Κινγκ δεν έκρυψε την απογοήτευσή της απαντώντας σε αρνητικές κριτικές που ακολούθησαν τη συμμετοχή της στην αποστολή της Blue Origin στο διάστημα. Μαζί της, στο ταξίδι αυτό συμμετείχαν και άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως η Κέιτι Πέρι, η σύντροφος του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσες, η πρώην μηχανικός πυραύλων της NASA, Αΐσα Μπόου, η Αμάντα Νγκουιέν, και η Κερριάν Φλιν.

Ωστόσο, η αποστολή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από προσωπικότητες όπως η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και η Ολίβια Γουάιλντ, οι οποίες χαρακτήρισαν το εγχείρημα ως «πράξη υποκρισίας». Οι επικριτές τόνισαν ότι ένα τέτοιο δαπανηρό ταξίδι πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα εξέφρασαν ανησυχίες για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης: Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Οργισμένη με τις γυναίκες που ταξίδεψαν στο διάστημα – «Είμαι αηδιασμένη»

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, σε δηλώσεις της, εξέφρασε την απογοήτευσή της για την αντίφαση ανάμεσα στην υποτιθέμενη φροντίδα για τον πλανήτη και τη συμμετοχή σε ένα διαστημικό ταξίδι που χρηματοδοτείται από μια εταιρεία με περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Από την πλευρά της, η Γκέιλ Κινγκ υπερασπίστηκε σθεναρά την αποστολή, υποστηρίζοντας ότι η εξερεύνηση του διαστήματος δεν είναι σε αντιπαλότητα με τη φροντίδα για τη Γη, αλλά αντίθετα, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωσή της. Διευκρίνισε ότι το ταξίδι αυτό δεν ήταν μια απλή «βόλτα», αλλά ένα απαιτητικό εγχείρημα που θύμιζε τις ιστορικές πτήσεις των πρώτων αστροναυτών.

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της για την αρνητική κριτική, τονίζοντας ότι πολλές γυναίκες και νεαρά κορίτσια έχουν εμπνευστεί από την επιτυχή έκβαση της αποστολής. Η Γκέιλ Κινγκ υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε καινοτομίες που θα ωφελήσουν και τον πλανήτη μας.

Κλείνοντας, η Γκέιλ Κινγκ κάλεσε τους επικριτές να αναλογιστούν την πολυπλοκότητα και τη σημασία ενός τέτοιου εγχειρήματος, τονίζοντας ότι η υποτίμησή του ως απλής «βόλτας» είναι αδικαιολόγητη, δεδομένης της σοβαρότητας, της προετοιμασίας και της τεχνολογικής ακρίβειας που απαιτήθηκαν για την πραγματοποίησή του.

NEW: Gayle King lashes out against people calling her ten-minute trip to space a "ride," compares herself to Alan Shepard who walked on the moon.



King suggested that people are being misogynistic by saying she, Katy Perry, and Lauren Sánchez went on a "ride."



"I'm very… pic.twitter.com/uPHKa3WsOO