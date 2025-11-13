Γιώργος Τσούλης: Αυτό είναι το φύλο του δεύτερου παιδιού του – Τι αποκάλυψε ο γνωστός chef

Ο γνωστός σεφ, Γιώργος Τσούλης, βρίσκεται σε μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, καθώς πρόκειται να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Η σύζυγός του είναι έγκυος και το ζευγάρι ανυπομονεί να καλωσορίσει σύντομα το νέο μέλος στην οικογένειά του.

Ο Γιώργος Τσούλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star», όπου μίλησε για την οικογένειά του και την προσμονή του. Μάλιστα, ο σεφ δεν δίστασε να μοιραστεί με το κοινό και το φύλο του δεύτερου παιδιού του.

«Νιώθω τύψεις που δεν περνάω πολλές ώρες με τον Αντρέα. Πάρα πολλές φορές όταν γυρνάω σπίτι, θα κάτσω ένα πεντάλεπτο την ώρα που κοιμάται και θα τον αγκαλιάζω. Τις περισσότερες φορές κλαίω και συγκινούμαι. Από μωρό, όταν έβλεπα τον Αντρέα να κοιμάται, πάντα συγκινούμουν και πάντα συγκινούμαι όταν μιλάω γι’ αυτόν, γιατί είναι ένα τρομερό παιδί. Δυστυχώς τώρα φωνάζει πού είμαι και δεν θέλει να φεύγω από το σπίτι», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Τσούλης.

Και πρόσθεσε: «Το έχουμε βρει με τη Μαριαλένα με βιντεοκλήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, να μιλάμε κανένα μισάωρο και να του δείχνω τι μαγειρεύουμε. Το παιδί εμένα με έχει αλλάξει πάρα πολύ σαν άνθρωπο, με έχει κάνει πολύ πιο ώριμο. Μας έχει φέρει ακόμα πιο κοντά με την Μαριαλένα και μας κάνει να ξεπερνάμε τα θέματα που έχουν τα ζευγάρια. Πάντα ο Αντρέας θα μας αγκαλιάσει το βράδυ και τους δύο μαζί, θα μας βάλει να φιληθούμε!».

«Είναι κοριτσάκι! Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, μη λέω ψέματα. Όπως και με τον Αντρέα άργησα να το συνειδητοποιήσω», αποκάλυψε ο Γιώργος Τσούλης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: