Γιώργος Παπαγεωργίου: Πώς γνώρισε τη Δανάη Μιχαλάκη σε μπαρ της Σύρου

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό «OK!» μίλησε για τη σύζυγό του, Δανάη Μιχαλάκη, για το πώς γνωρίστηκαν και για την κόρη τους, η οποία ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία. Ο ηθοποιός τόνισε πως η πατρότητα ήρθε στη ζωή του την κατάλληλη στιγμή, όταν αισθανόταν έτοιμος και ώριμος να αναλάβει αυτήν τη μοναδική εμπειρία.

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου παραδέχθηκε ότι η Δανάη Μιχαλάκη τον κέρδισε τόσο με την εμφάνισή της όσο και με τον χαρακτήρα της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2021 και λίγο αργότερα καλωσόρισε την κόρη του. Αν και συνήθως αποφεύγουν την υπερβολική δημοσιότητα, δεν διστάζουν να κάνουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, η γνωριμία τους έγινε στη Σύρο, όταν η Δανάη εργαζόταν σε ένα μπαρ. Τότε δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσαν οικογένεια ή ότι εκείνη θα γινόταν η γυναίκα της ζωής του.

Με τη σύζυγό σου, Δανάη Μιχαλάκη, γνωριστήκατε το 2019 στη Σύρο. Εργαζόταν τότε ως σερβιτόρα σε ένα μπαρ, ενώ εσύ έκανες τις διακοπές σου. Ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας;

Δεν ξέρω αν πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Καμιά φορά κρύβει δικές μας προβολές. Πιστεύω όμως στις αναπάντεχες συναντήσεις. Με τη Δανάη ήταν αναπάντεχη η συνάντησή μας. Δεν το περίμενα ότι θα δεθώ τόσο πολύ με έναν άνθρωπο που συνάντησα ένα καλοκαίρι στη Σύρο. Αλλά αυτό ήρθε σταδιακά σε βάθος χρόνου.

Πώς κατάλαβες ότι είναι η ιδανική γυναίκα για σένα;

Είχε μια καλοσύνη, αθωότητα και γλύκα συγκριτικά με μένα, που από τότε ήμουν λίγο σε ένταση και αναστάτωση. Έπιασα τον εαυτό μου να μαλακώνω και ταυτόχρονα να ερωτεύομαι αυτή τη δύναμή της. Αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι. Η ομορφιά είναι κάτι υπέροχο, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε κάνει να μείνεις με έναν άνθρωπο.

Στο παρελθόν είχες φανταστεί τον εαυτό σου μπαμπά ή σου το ενέπνευσε η Δανάη;

Μεγαλώνοντας μου βγήκε το πατρικό ένστικτο, χωρίς όμως να έχω στο μυαλό μου κάποια προσδοκία. Όταν πια ήρθε η πατρότητα, ένιωθα αρκετά ώριμος και έτοιμος. Ήρθε στη σωστή ηλικία. Νομίζω ότι αν ερχόταν πιο νωρίς, δεν θα ένιωθα το ίδιο.

Την έχετε βαφτίσει;

Όχι ακόμη. Αλλά έχουμε αποφασίσει, είτε κάνουμε βάφτιση είτε ονοματοδοσία, η Χριστίνα (Χειλά Φαμέλη) και ο Αναστάσης (Ροϊλός) να είναι οι νονοί της. Είναι πολύ καλοί μας φίλοι και τους αγαπάμε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Δανάη Μιχαλάκη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το καλοκαίρι του 2021, μετά από δύο χρόνια σχέσης, και τον Νοέμβριο του 2023 καλωσόρισαν στην οικογένειά τους την κόρη τους, Έλλη.