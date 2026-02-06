Γιώργος Παπαγεωργίου: «Με την κόρη μου μπαίνουμε στη φάση του απόλυτου έρωτα»

Για την πιθανότητα να δοκιμαστεί τηλεοπτικά ως παρουσιαστής, αλλά και για την καθημερινότητά του με τη 2,5 ετών κόρη του, Έλλη, μίλησε ο Γιώργος Παπαγεωργίου την Παρασκευή (06/02), σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA και την εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά.

Ο καλλιτέχνης, που αυτή την περίοδο μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο θέατρο, τη σκηνοθεσία και τις ζωντανές εμφανίσεις με τη μπάντα του, παραδέχτηκε πως η ιδέα να αναλάβει ρόλο παρουσιαστή τον αγχώνει ιδιαίτερα, αποκαλύπτοντας ότι αισθάνεται αμηχανία και μόνο στη σκέψη αυτού του ενδεχόμενου.

Παράλληλα, για την κόρη του είπε ότι έχουν μπει στη φάση του απόλυτου έρωτα και πως δυσκολεύεται να βάλει τα όρια που θα ήθελε.

«O ρόλος του παρουσιαστή είναι μια τελείως άλλη δουλειά. Κάνω ήδη τρία πράγματα, σκηνοθετώ, παίζω και τραγουδάω. Δε νομίζω ότι υπάρχει χώρος και για τέταρτο, και δε νομίζω ότι μου ταιριάζει κιόλας. Στη σκέψη και μόνο ότι φοράω ένα ακουστικό και κάποιος μου μιλάει και ταυτόχρονα πρέπει εγώ να μιλάω, πελαγώνω. Νομίζω ότι δε θα μπορούσα να το κάνω καθόλου καλά. Με φέρνει σε φοβερή αμηχανία», είπε αρχικά ο Γιώργος Παπαγεωργίου.

Στη συνέχεια, για την κόρη του, ανέφερε, «Με την κόρη μου νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε στη φάση του απόλυτου έρωτα. Εγώ βιώνω μία καψούρα. Ό,τι είχα προαποφασίσει να μην κάνω, δυστυχώς θα το κάνω. Δε μπορώ να βάλω τα όρια που θέλω, δε μπορώ να είμαι ο αυστηρός μπαμπάς. Νομίζω ότι θα είμαι αυτός που θα με κάνει ό,τι θέλει».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Δανάη Μιχαλάκη παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2021 έπειτα από αρκετά χρόνια σχέσης, ενώ τον Νοέμβριο του 2023 ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Έλλη.