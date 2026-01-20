Μια ιδιαίτερη και φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή μοιράστηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τους ακολούθους του στο Instagram, αναπολώντας την καθημερινή του συνύπαρξη με τον Γιώργο Παπαδάκη στους διαδρόμους του ΑΝΤ1. Ο παρουσιαστής του «The 2night Show» δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από το γραφείο του βετεράνου δημοσιογράφου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το δικό του.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα δύο γραφεία χωρίζουν μόλις οκτώ βήματα, γεγονός που καθιστούσε τις καθημερινές τους συναντήσεις αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής του ρουτίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Αρνούμαι να σβήσω τα μηνύματά του απο το κινητό – Μου είναι πολύ δύσκολο»

Η ανάρτηση προκάλεσε το ενδιαφέρον των χρηστών, καθώς προσέφερε μια σπάνια ματιά στα «ενδότερα» του σταθμού και στη στενή σχέση που συνέδεε τους δύο κορυφαίους παρουσιαστές μακριά από τις κάμερες.

«Ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο. Εδώ είμαστε στο γραφείο του The 2night. Αυτός είναι ένας διάδρομος. Θα κάνω 8 βήματα και θα βρεθώ εδώ… Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε φορά που περνάω σκέφτομαι τον Γιώργο Παπαδάκη. Αυτό ήταν το γραφείο του, υπάρχει το κλειδί πάνω. Και το γραφείο του με τα λουλούδια. Κάθε ημέρα περνάει από το μυαλό μου, κάθε ημέρα. Πολύ δύσκολο. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα μέτρα μας ένωναν. Πολύ δύσκολο», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η ανάρτηση του παρουσιαστή στο Instagram:

Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 74 ετών, μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εμβληματικός δημοσιογράφος κατέρρευσε το απόγευμα εκείνης της ημέρας ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 18:26.