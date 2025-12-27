Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1

20.000 ευρώ δώρισε στον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου (27.12).

Την είδηση έκανε γνωστή στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον Άρτ ο ηθοποιός Νίκος Κουρής.

«Πήγαν πολύ καλά τα τηλέφωνα! Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον ξάδερφό του, Παναγιώτη Μαζωνάκη, προσφέρουν 20.000 ευρώ και τους ευχαριστούμε πολύ», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

