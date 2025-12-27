Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1
Την αποκάλυψη έκανε ο ηθοποιός Νίκος Κουρής
20.000 ευρώ δώρισε στον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου (27.12).
Την είδηση έκανε γνωστή στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον Άρτ ο ηθοποιός Νίκος Κουρής.
«Πήγαν πολύ καλά τα τηλέφωνα! Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον ξάδερφό του, Παναγιώτη Μαζωνάκη, προσφέρουν 20.000 ευρώ και τους ευχαριστούμε πολύ», αποκάλυψε ο ηθοποιός.
Δείτε το απόσπασμα στο 03.58:
