Γιώργος Μαζωνάκης: Οριστικό εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο – Τι είπε ο δικηγόρος του για τη «μυστική είσοδο»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε οριστικά στο σπίτι του, μετά την έξοδό του από την ψυχιατρική κλινική στην οποία νοσηλεύτηκε ακουσίως την προηγούμενη εβδομάδα. Ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, κ. Μερκουλίδης, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και έδωσε λεπτομέρειες για τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε ο γνωστός τραγουδιστής.

Ο κ. Μερκουλίδης περιέγραψε την κατάσταση στο Δρομοκαΐτειο ως «κολαστήριο», εξηγώντας ωστόσο ότι αυτό δεν αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά την κατάσταση των ασθενών.

Η εμπειρία του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε στα περιστατικά που συγκλόνισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας πως η επαφή με τους υπόλοιπους ασθενείς ήταν αναπόφευκτη λόγω των κοινόχρηστων χώρων.

«Το κολαστήριο δεν πάει στις συνθήκες διαβίωσης αλλά στην κατάσταση των ασθενών που διαβιούν εκεί. Είναι άνθρωποι με βαριές νόσους που δεν θα μπορούσαν να είναι με έναν άνθρωπο που δεν πάσχει από τέτοιες νόσους», δήλωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το μήνυμα που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο βίντεο που τραβήχτηκε από την κλινική, ο κ. Μερκουλίδης ήταν ξεκάθαρος: «Υπήρχε το μήνυμα εκεί. Ταυτίστηκε».

Τέλος, ο δικηγόρος έδωσε τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν σχετικά με την έξοδο του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο: «Μπήκαμε από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12:30 και βγήκαμε από την κεντρική είσοδο. Δεν κρυφτήκαμε».

Δείτε το βίντεο: