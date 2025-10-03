Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στη σκηνή, μετά την πρόσφατη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του για τη ζωντανή εμφάνιση του καλλιτέχνη έγινε γνωστή, μεταφέροντας ένα κλίμα ανακούφισης αλλά και διατήρησης της απόστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος για την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, οι συγγενείς του τραγουδιστή περίμεναν με αγωνία να δουν το πρώτο live του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο (pics & vid)

Ο λόγος ήταν για να μπορέσουν να διαπιστώσουν, μέσα από την παρουσία του στη σκηνή, αν η περίοδος του εγκλεισμού και της φροντίδας στην ψυχιατρική κλινική είχε επιφέρει τα επιθυμητά θετικά αποτελέσματα.

Παρόλο που, όπως μεταδίδεται, παραμένει μια πικρία στους συγγενείς λόγω της έλλειψης επικοινωνίας με τον τραγουδιστή, η εικόνα του στη σκηνή τους γέμισε ανακούφιση.

«Η οικογένεια του Γιώργου και ιδιαίτερα η μητέρα του, που του έχει τεράστια αδυναμία και ταλαιπωρείται από τη δική της, προσωπική περιπέτεια υγείας, είχε μεγάλη ανυπομονησία και άγχος για την πρώτη εμφάνισή του στη σκηνή. Μακάρι αυτό που ειπώθηκε, ότι ο Γιώργος αναγεννήθηκε στο Δρομοκαΐτειο, να είναι αλήθεια καθώς αυτός ήταν ο σκοπός των δικών του ανθρώπων από την πρώτη στιγμή, το μόνο που τους ένοιαζε», υποστηρίζει το περιβάλλον της οικογένειας του καλλιτέχνη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: