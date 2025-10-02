Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο (pics & vid)

Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν ένα από τα πιο παράξενα και, δίχως άλλο, δυσάρεστα στην καριέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Ξεφεύγοντας από τις λαμπερές νύχτες και τις επιτυχίες, το όνομά του βρέθηκε, αναπάντεχα, να μονοπωλεί την επικαιρότητα για λόγους που κανείς δεν θα επέλεγε: τον εγκλεισμό και τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Για εβδομάδες, η λέξη «Μαζωνάκης» απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα των lifestyle, καλλιτεχνικών, ακόμα και των μη εξειδικευμένων Μέσων, με έναν τρόπο σχεδόν σκληρό για έναν καλλιτέχνη που έχει χτίσει μια τόσο βαθιά, προσωπική σχέση με το κοινό του.

Η μεγάλη επιστροφή πάνω στην σκηνή

Στην «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά, στο Θέατρο Άλσος, ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποίησε το μεγάλο του comeback – την πρώτη του live εμφάνιση μετά την περιπέτειά του. Η είδηση της παρουσίας του ως καλεσμένου στην παράσταση της 1ης Οκτωβρίου ήταν αρκετή για να γίνει το θέατρο sold out σε μόλις 3 ώρες, αποδεικνύοντας το μέγεθος της προσμονής του κοινού.

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι γέμισαν το Άλσος, έτοιμοι να αγκαλιάσουν ξανά τον καλλιτέχνη που τους έχει συντροφεύσει σε άπειρες προσωπικές στιγμές.

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή, το κοινό σηκώθηκε όρθιο. Ήταν μια συλλογική αγκαλιά, ένα «είμαστε εδώ» που δεν χρειάστηκε να ειπωθεί με λόγια.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια βαθιά έκφραση ευγνωμοσύνης, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαρίστησε το κοινό του λέγοντας: «με αφήνετε να παίζω μαζί σας, όλα αυτά τα χρόνια».

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες:

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

