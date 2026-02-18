Γιώργος Μαζωνάκης: Επιστρέφει αύριο στις εμφανίσεις του μετά το χειρουργείο στην χολή

Σε τροχιά επιστροφής στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του που τον οδήγησε στο χειρουργείο.

Επιστρέφει αύριο στις εμφανίσεις του

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες, αναρρώνει πλέον στο σπίτι του και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στη σκηνή της «Ακτής Πειραιώς», όπου σημειώνει sold out εμφανίσεις από την αρχή της σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιατρός και κουμπάρος του τραγουδιστή, Χρήστος Ζαφειρίου, μίλησε σήμερα στο «Happy Day» του ALPHA, καθησυχάζοντας το κοινό για την κατάσταση της υγείας του.

«Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει εξιτήριο. Το Σάββατο έγινε, αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη, όπως λέγεται, και πήγαν όλα άριστα. Περίπου μία εβδομάδα ανάρρωση και τώρα είναι και θέμα του ίδιου. Ο ίδιος θέλει να πάει την Πέμπτη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά θα δούμε», δήλωσε ο Χρήστος Ζαφειρίου.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο:

Να θυμίσουμε ότι η περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο καλλιτέχνης εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και υψηλό πυρετό.

Αν και η αρχική διάγνωση έκανε λόγο για γρίπη τύπου Α, οι περαιτέρω εξετάσεις αποκάλυψαν την ύπαρξη πέτρας στη χολή.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, η οποία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το περασμένο Σάββατο.