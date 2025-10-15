Γιώργος Μανίκας: Στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό – Η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε (vid)

Στο νοσοκομείο βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου ο Γιώργος Μανίκας, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους. Το γνωστό μοντέλο «φωτογραφήθηκε» εντός κλινικής, μέσα από μια ανάρτηση της αδελφής του στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την οποία αναδημοσίευσε και ο ίδιος, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Το μυστήριο γύρω από τον λόγο της νοσηλείας του Γιώργου Μανίκα λύθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, με τη δημοσιογράφο Φαίη Φώτου να αποκαλύπτει τα δεδομένα μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημοσιογράφος, ο Γιώργος Μανίκας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο ρινικό διάφραγμα. Ο τραυματισμός προήλθε από χτύπημα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης στο kick boxing, ένα άθλημα με το οποίο ασχολείται εντατικά το τελευταίο διάστημα.

«Βρέθηκε σε ιδιωτική κλινική για μια επέμβαση ρουτίνας. Έκανε διάφραγμα στη μύτη. Το τελευταίο διάστημα κάνει kick boxing και δέχτηκε ένα χτύπημα. Τώρα είναι στο σπίτι του, με την οικογένειά του στο πλευρό του και αναρρώνει», αποκάλυψε η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1.

