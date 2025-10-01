Γιώργος Μανίκας: Τρυφερές στιγμές με τον γιο του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα στη Γλυφάδα

Μια χαλαρή οικογενειακή βόλτα στο κέντρο της Γλυφάδας πραγματοποίησε η Αλεξάνδρα Νίκα μαζί με τον 10 μηνών γιο της, Βασίλη, ο οποίος είναι καρπός του έρωτά της με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μπάκα για την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μητέρα και γιος επισκέφθηκαν ένα από τα γνωστά καφέ της περιοχής, το οποίο ανήκει στην θεία της Αλεξάνδρας.

Η συνάντηση με τη Μιράντα Πατέρα και τον Γιώργο Μανίκα

Στο κατάστημα, η Αλεξάνδρα Νίκα είχε την ευκαιρία να συναντήσει τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, η οποία βρισκόταν εκεί παρέα με τον σύντροφό της, Γιώργο Μανίκα. Το ζευγάρι φέρεται να είναι καθημερινοί και τακτικοί πελάτες του συγκεκριμένου καφέ.

Η συνάντηση εξελίχθηκε σε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή. Όπως φαίνεται και στα πλάνα που εξασφάλισε η πρωινή εκπομπή, ο Γιώργος Μανίκας, εμφανώς χαρούμενος, πήρε στην αγκαλιά του τον μικρό Βασίλη.

Ακολούθησε μια σύντομη και ζεστή συζήτηση μεταξύ όλων, με τον 10 μηνών Βασίλη να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας Νίκα με τον γιο της επιβεβαιώνει πως έχει πλέον αφοσιωθεί πλήρως στον ρόλο της μητρότητας, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με το μωρό της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

