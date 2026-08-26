Λευτέρης Πετρούνιας: Το μήνυμά του λίγο πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα – “Γνωρίζω τις δυνάμεις και τις δυνατότητές μου”

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει ακάθεκτος και μετά από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, ο Έλληνας πρωταθλητής ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη πρόκληση της σεζόν.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Ρότερνταμ, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προετοιμασίας του. Ο “άρχοντας των κρίκων”, Λευτέρης Πετρούνιας, γνωρίζει καλά πως κάθε διοργάνωση αποτελεί μια νέα ευκαιρία για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να διεκδικήσει ακόμη μία κορυφαία διάκριση.

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Ο Λευτέρης Πετρούνιας μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, έστειλε το δικό του μήνυμα, δείχνοντας πως παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του. Η σκληρή δουλειά και η πίστη στις δυνατότητές του εξακολουθούν να αποτελούν βασικά στοιχεία της προσπάθειάς του, με την κορυφή να παραμένει πάντα το μεγάλο ζητούμενο.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

“Τώρα που τελείωσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το βλέμμα είναι ήδη μπροστά. Στον πρωταθλητισμό και ιδιαίτερα στην Ενόργανη Γυμναστική, όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ένα εκατοστό, ένα βήμα, μία στιγμή μπορεί να αλλάξει την κατάταξη. Αυτό είναι το παιχνίδι.

Και εγώ ξέρω ακριβώς πώς παίζεται! Γνωρίζω τις δυνάμεις μου, τις δυνατότητές μου και τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Το ίδιο και ο προπονητής μου, στον οποίο έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Και θα κρατήσω τη φράση του: Θα αργήσουν πολύ να σε κατεβάσουν από το βάθρο.

Σε 4 ημέρες σηκώνω ξανά τα μανίκια μου. Νέος στόχος, ίδιο πάθος, ίδια νοοτροπία. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Οκτώβριο. 16 χρόνια με τον ίδιο στόχο. Και συνεχίζουμε”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πετρούνιας.