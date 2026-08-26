Χανιά: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του (φωτογραφίες)
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης, 26 Αυγούστου στα Χανιά, όταν ένας άνδρας αυτοπυροβολήθηκε.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι, μέσα στο αυτοκίνητό του.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Χανίων, έχοντας τις αισθήσεις του.
Στο σημείο βρίσκεται η Ασυυνομία που διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.
πηγή στην Google
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