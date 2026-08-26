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ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του (φωτογραφίες)

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του

Χανιά: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του (φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης, 26 Αυγούστου στα Χανιά, όταν ένας άνδρας αυτοπυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι, μέσα στο αυτοκίνητό του.

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Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Χανίων, έχοντας τις αισθήσεις του.

Φωτογραφία

Στο σημείο βρίσκεται η Ασυυνομία που διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

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