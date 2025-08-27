Μια από τις πιο αγαπημένες «οικίες» του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, το σπίτι του Αντώνη και της Ελένης Κοκοβίκου από την ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα», ξαναβρίσκει τη χαμένη του αίγλη. Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, το ιστορικό κτίριο στην Πλάκα αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό χώρο.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος υποδύθηκε τον αξέχαστο «Αντώνη Κοκοβίκο» δίπλα στην Μάρω Κοντού, μίλησε με συγκίνηση για τη μετατροπή του ακινήτου.

Όλα όσα δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός

«Ξαφνιάστηκα πραγματικά, το έμαθα την ώρα που ερχόμουν από την Κέρκυρα με το αεροπλάνο. Αισθάνομαι όμως πολύ ευγνώμων και περήφανος για την τιμή αυτή για μένα και για τη Μάρω, τη φίλη μου. Αυτό που έβλεπα με λύπη μου ήταν ότι ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση», δήλωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

«Κάποια στιγμή ο θερμοσίφωνας, αν θυμάστε καθόλου την ταινία, έλεγα ότι δεν ανάβει. Κάποιοι τον πήραν τελικά και είχα πάει και με φώναξαν και με βράβευσαν εκεί και με έβγαλαν φωτογραφία δίπλα σε εκείνον τον θερμοσίφωνα πριν από 50 χρόνια», μοιράστηκε κλείνοντας ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η ανακατασκευή του κτιρίου θα γίνει με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 1.700.000 ευρώ, προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής – ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα «οικία Κοκοβίκου» θα λειτουργεί ως πολιτιστικός χώρος, φιλοξενώντας προβολές ταινιών και άλλες εκδηλώσεις, διατηρώντας έτσι ζωντανή τη μνήμη μιας από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου.