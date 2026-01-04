Γιώργος Καπουτζίδης: «Νιώθω βαθιά χορτάτος από τη διαδρομή μου»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στη ζωή και την καριέρα του σε συνέντευξη που έδωσε στο «Λοιπόν» με τον Ανδρέα Θεοδώρου.

Ο γνωστός δημιουργός επιτυχημένων ελληνικών σειρών ανέφερε ότι νιώθει χορτάτος από τη δουλειά του. Σε άλλο σημείο, αποκάλυψε πως εύχεται η ζωή του να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο.

Τα όνειρα που είχατε ξεκινώντας σε αυτό το επάγγελμα έχουν πραγματοποιηθεί; Νιώθετε «χορτάτος» από τη διαδρομή σας;

Νομίζω πως ναι τα όνειρα που έκανα ξεκινώντας αυτό το επάγγελμα πραγματοποιήθηκαν και αυτό είναι πολύ όμορφο. Νιώθω βαθιά χορτάτος μέσα μου. Για να το αισθανθεί κανείς αυτό, χρειάζεται ψυχική ηρεμία, ωριμότητα και καθαρότητα ώστε να καταλάβει ότι με αυτά που έχει είναι πραγματικά χαρούμενος. Αυτή τη στιγμή εύχομαι απλώς να συνεχιστεί η ζωή μου με αυτόν τον τρόπο: να είμαι καλά και να γράφω ιστορίες που μιλούν μέσα μου.

Θα τα αφήνατε όλα για να ζήσετε μόνιμα στην Αίγινα, μακριά από το γράψιμο και τη δουλειά;

Η γραφή είναι στη φύση μου. Ακόμη κι αν άλλαζαν όλα, σίγουρα κάτι θα έγραφα και θα ασχολούμουν με κάτι που αφορά τη δουλειά μου.