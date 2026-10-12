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LIFESTYLE

Γιώργος Χατζηνάσιος – Γιώργος Θεοφάνους: Η μουσική συνάντηση στη “Medusa”

Σε ένα πρόγραμμα που συνδέει 2 εποχές και 2 σημαντικές δημιουργικές διαδρομές

Γιώργος Χατζηνάσιος – Γιώργος Θεοφάνους: Η μουσική συνάντηση στη “Medusa”
DEBATER NEWSROOM

Αυτόν τον χειμώνα, η μουσική σκηνή «Medusa» φιλοξενεί δύο κορυφαίους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής που συναντιούνται σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Μια συνεργασία που υπόσχεται μοναδικές μουσικές βραδιές.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος, με μια πορεία δεκαετιών στη σύνθεση και στο ελληνικό τραγούδι, και ο Γιώργος Θεοφάνους, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους συνθέτες και παραγωγούς της νεότερης ελληνικής δισκογραφίας, ενώνουν τις μουσικές τους διαδρομές σε βραδιές γεμάτες μελωδίες και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από διαφορετικές γενιές.

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Μαζί τους τραγουδούν οι: Όλγα Βενετσιάνου,Άγγελος Ανδριανός, Μαίρη Στεφανακίδη και Νίκος Παπουτσής, δίνοντας φωνή σε ένα πρόγραμμα που συνδέει δύο εποχές και δύο σημαντικές δημιουργικές διαδρομές.

Η «Medusa» γίνεται το σημείο συνάντησης δύο ξεχωριστών καλλιτεχνικών διαδρομών, σε μια παράσταση που τιμά τη διαχρονική αξία του ελληνικού τραγουδιού και υπόσχεται βραδιές γεμάτες συγκίνηση, ποιότητα και αληθινή ψυχαγωγία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μπουζούκι: Νίκος Σταυρόπουλος
Μπάσο: Τάσος Γρηγοριάδης
Πλήκτρα: Μιχάλης Κωνσταντινίδης
Τύμπανα: Γιάννης Κριτούλης
Κιθάρα: Μπάμπης ΜερκούρηςΉχος: Γιώργος Χούντας, Μανώλης Καλίτσης

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