Γιάννης Πλούταρχος: Η on stage ατάκα για την κόρη του, Κατερίνα Κακοσαίου – «Έμαθα ότι παντρεύεται!»

Μια άκρως οικογενειακή και γεμάτη κέφι βραδιά έζησε το Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας, καθώς ο Γιάννης Πλούταρχος ανέβηκε στη σκηνή με τα δύο του παιδιά, τον Γιώργο και την Κατερίνα Κακοσαίου. Η συναυλία κυλούσε με επιτυχία, μέχρι που ο γνωστός τραγουδιστής αποφάσισε να κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στην κόρη του, προκαλώντας γέλιο στο κοινό.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που ήθελαν την Κατερίνα Κακοσαίου να ετοιμάζεται για γάμο, ο πατέρας της θέλησε να την προλογίσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Την ώρα που βρίσκονταν οι τρεις τους στη σκηνή, ο Γιάννης Πλούταρχος την πλησίασε και με χιούμορ τη ρώτησε: «Βρε την Κατερίνα, καλώς την. Πού είσαι, κόρη; Έμαθα ότι παντρεύεται… από τα sites το έμαθα. Είναι αλήθεια αυτό;».

Η «ατάκα» αυτή προκάλεσε γέλια στο κατάμεστο θέατρο, αλλά και μια στιγμιαία αμηχανία στην ίδια την Κατερίνα, η οποία έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες. «Όχι, βέβαια. Είμαι μικρή ακόμα για τέτοια», απάντησε, βάζοντας τέλος στις φήμες περί γάμου.

Ο Γιάννης Πλούταρχος διατηρεί μια πολύ στενή σχέση με την οικογένειά του, με την οποία έχει αποκτήσει πέντε παιδιά. Είναι παντρεμένος με τη σύζυγό του, Μαρία Κακοσαίου, με την οποία έχουν αποκτήσει τον Γιώργο, την Κατερίνα, τον Ιωάννη, την Ελεονώρα και τον Δημήτρη.

Μάλιστα, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, ο Γιώργος και η Κατερίνα, έχουν ακολουθήσει τα χνάρια του στον χώρο της μουσικής, κάνοντας και οι ίδιοι καριέρα ως τραγουδιστές.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: