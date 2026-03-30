Γιάννης Πάριος για Μαρινέλλα: «Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ, ήταν δασκάλα στο τραγούδι»

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιάννης Πάριος αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τονίζοντας πως τέτοιοι καλλιτέχνες δεν «φεύγουν» ποτέ από τη μνήμη μας.

Ο σπουδαίος τροβαδούρος χαρακτήρισε την αείμνηστη ερμηνεύτρια ως έναν αιώνιο «φάρο» του πολιτισμού, σημειώνοντας πως το όνομά της και μόνο αρκεί για να περιγράψει το μέγεθός της.

Ο Γιάννης Πάριος στάθηκε ιδιαίτερα στον επαγγελματισμό της, περιγράφοντάς την ως μια καθηγήτρια πανεπιστημίου στο τραγούδι που παρέμενε πάντα η πιο υπάκουη μαθήτρια.

Παρά την τεράστια εμπειρία της, η Μαρινέλλα ξεχώριζε για τη συνέπειά της και τον σεβασμό που έδειχνε σε κάθε συνεργασία τους πάνω στη σκηνή.

Όλα όσα είπε ο Γιάννης Πάριος για την Μαρινέλλα

«Έφυγε η Μαρινέλλα; Αυτοί οι άνθρωποι δεν “φεύγουν” ποτέ. Αυτοί είναι “φάροι”. Είναι “φάρος”. Η Μαρινέλλα δεν “έφυγε” ποτέ, ούτε πρόκειται να “φύγει” ποτέ. Μόνο το όνομά της φτάνει. Δεν ήταν η μεγάλη κυρία . Ήταν κυρία. Το “κυρία” φτάνει αλλά ήταν και μεγάλη τραγουδίστρια. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί της πάρα πολύ.

Πρώτα απ’ όλα, στον ίδιο χώρο τρεις φορές αλλά αυτό που θα θυμάμαι πάντα για τη Μαρινέλλα είναι ότι, ενώ ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου στο τραγούδι, ήταν η πιο υπάκουη μαθήτρια σε όλα της. Και η πιο σωστή επαγγελματίας. Να μας περιμένει. Ερχόμαστε όλοι και την αγαπάμε», δήλωσε συγκινημένος ο Γιάννης Πάριος.

Να θυμίσουμε ότι η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 87 ετών.

Η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού άφησε την τελευταία της πνοή γύρω στις 6 το απόγευμα. Η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο.