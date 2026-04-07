Γιάννης Μπέζος για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κάνει πολύ μεγάλες ακρότητες – Γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές»

Ο Γιάννης Μπέζος, καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό» την Δευτέρα 6 Απριλίου, σχολίασε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την πολιτική παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προχωρά συχνά σε ακρότητες, υποστηρίζοντας μάλιστα πως ορισμένες φορές η στάση της την κάνει να φαίνεται αστεία.

Στη συνέχεια της συζήτησης, επισήμανε πως αν και η πολιτικός μπορεί να έχει δίκιο σε ορισμένα ζητήματα, η τάση της να χάνει το μέτρο καθιστά τη συμπεριφορά της δυνητικά επικίνδυνη. Κατά τη γνώμη του, αυτές οι ακραίες τοποθετήσεις συνδέονται άμεσα με την ιδιαίτερη προσωπικότητά της και τον τρόπο που επιλέγει να πολιτεύεται δημόσια.

Παρά τις επικρίσεις του, ο Γιάννης Μπέζος δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τη συνέπεια που επέδειξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν αποφάσισε να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όλα όσα είπε ο Γιάννης Μπέζος

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει ακρότητες. Πολύ μεγάλες ακρότητες. Δηλαδή, φοβάμαι ότι είναι μία ακρότητα η οποία αρχίζει και γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Γιατί το λέω αυτό… Μπορεί σε ορισμένα πράγματα να έχει και δίκιο. Όπως και η άλλη πλευρά, η ακραία, που είναι πιο συντηρητική δηλαδή, μπορεί σε ορισμένα να έχει δίκιο.

Το χάνουμε το δίκιο όταν αυτό υπερκαλύπτεται από μία μόνιμη καταγγελία και φωνή. Νομίζω ό,τι κάνει, είναι και θέμα προσωπικής ιδιοσυγκρασίας.

Δεν ακολουθώ πολιτικά την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν ήταν ανακόλουθη με αυτά που έγιναν όταν πρωτοβγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω ότι αποχώρησε, επομένως αυτό πρέπει να της το πιστώσουμε, για να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι απέναντι στους ανθρώπους. Κάποια στιγμή ενώ μπορούσε να παραμείνει, έφυγε», είπε ο ηθοποιός.

