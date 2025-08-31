Γιάννης Κέλι Αλκέο – Το βιογραφικό του παίκτη του Exathlon

Ο Γιάννης Κέλι Αλκέο είναι έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο Exathlon, μετά από μία πολύ επιτυχημένη πορεία στο Survivor. Έχει προετοιμαστεί αρκετά προκειμένου να καταφέρει να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό και να επιστρέψει στην Ελλάδα με το μεγάλο έπαθλο.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Κατάγεται από την Αλβανία, ωστόσο έχει περάσει σχεδόν όλα τα χρόνια της ζωής του στην Ελλάδα μιας και ήρθε όταν ήταν μόλις 1 έτους. Ο Γιάννης Κέλι Αλκέο είναι 32 ετών και από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε να ασχολείται με τον αθλητισμό. Έτσι, αποφάσισε να κάνει την αγάπη του επάγγελμα κάνοντας σπουδές personal training και στη συνέχεια έκανε σεμινάρια και σε άλλα είδη γυμναστικής όπως άρση βαρών και CrossFit.

Η προσωπική του ζωή

Η γυμναστική αποτελεί για εκείνον μία μορφή «ψυχοθεραπείας», γι αυτό και πήρε την απόφαση να ανοίξει το δικό του γυμναστήριο στην περιοχή του Βύρωνα. Γενικότερα ο Γιάννης Κέλι Αλκέο μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ της γυμναστικής και της οικογένειάς του, η οποία για εκείνον αποτελεί πάντα προτεραιότητα. Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο για την συμμετοχή στο Exathlon αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του και να παντρευτεί, ενώ μάλιστα σε λίγους μήνες θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Η συμμετοχή στο Survivor και στο Exathlon

Πρόκειται για έναν άκρως δυναμικό χαρακτήρα ο οποίος θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να πετύχει τον στόχο του. Μέσα από την συμμετοχή του στο Survivor έδειξε πόσο δύσκολος αντίπαλος μπορεί να γίνει, ενώ έχει προετοιμαστεί άριστα προκειμένου να «σαρώσει» σε κάθε στίβο μάχης. Η ευστοχία του σε συνδυασμό με την ταχύτητά του σίγουρα θα δυσκολέψει πολύ τους υπόλοιπους παίκτες.