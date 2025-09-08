Γενέθλια για τον Μάρκο Σεφερλή – Η τρυφερή ανάρτηση του 21χρονου γιου του, Χάρη (pic)

Χαρμόσυνη μέρα είναι η σημερινή, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, για τον Μάρκο Σεφερλή, καθώς γιορτάζει τα γενέθλιά του. Μεταξύ των χιλιάδων ευχών που δέχτηκε, ξεχώρισε εκείνη του γιου του, Χάρη, ο οποίος του ευχήθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα από τα social media.

Ο 21χρονος Χάρης Σεφερλής δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό, στέλνοντας ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και ευγνωμοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Χάρης Σεφερλής έγραψε: «Χρόνια πολλά να σε χαίρομαι. Σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για εμένα και ό,τι μου έχεις προσφέρει σε αυτή τη ζωή».

Να θυμίσουμε ότι ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 3 Σεπτεμβρίου 2009, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε λίγα χρόνια μετά τη γέννηση του γιου τους.

Το ζευγάρι απέκτησε τον Χάρη το 2004, ενώ ο γάμος τους ήρθε ως επισφράγιση της μακρόχρονης σχέσης και της οικογενειακής τους ευτυχίας.