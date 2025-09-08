Γ. Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της αδερφής του Μαρίας, μετά τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο – «Τον αγαπώ, μόνο αυτό»

Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, για πρώτη φορά μετά τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαϊτειο και το εξιτήριο του, έσπασε τη σιωπή της κι έστειλε το δικό της μήνυμα στον αδερφό της.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Το έχουμε», σαν οικογένεια «τον Γιώργο τον αγαπάμε, θα είμαστε δίπλα του όποτε και να χρειαστεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Τι μήνυμα θέλεις να του στείλεις του Γιώργου; Είναι αδελφός σου, είναι φίλος, είναι πρώην συνεργάτης σου.

-Ότι τον αγαπώ, μόνο αυτό.

-Σου λείπουν όλα αυτά τα όμορφα που έχετε ζήσει;

-Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Το σίγουρο είναι ότι όλα γίνονται με αγάπη και υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει μιλήσει με τον τραγουδιστή, η Μαρία Μαζωνάκη απάντησε «αρκετές φορές, αλλά ας μην το συζητάμε».

Η Μαρία Μαζωνάκη σχολίασε ότι ανυπομονεί να δει τον τραγουδιστή στο The Voice, ότι είναι ενωμένη με την αδελφή της, Βάσω, ενώ όταν ερωτήθηκε για το αν έχουν επηρεαστεί οι γονείς τους από την ιστορία η Μαρία δήλωσε ότι δεν ήθελε να επεκταθεί.