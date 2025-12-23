Φώτης Ιωαννίδης για Ελένη Βουλγαράκη: «Κάποια στιγμή θα εγκατασταθεί πιο μόνιμα στην Πορτογαλία»
Όλα όσα αποκάλυψε για τα σχέδια με την σύντροφό του
Ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε στον Ντέμη Νικολαΐδη για τη σχέση του με την Ελένη Βουλγαράκη, σε απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (23/12) στο «Πρωινό». Ο διεθνής ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στη νέα τους καθημερινότητα, αποκαλύπτοντας πως η σύντροφός του σχεδιάζει να εγκατασταθεί πιο μόνιμα στην Πορτογαλία.
Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για το γεγονός ότι η σύντροφός του δεν εγκατέλειψε την καριέρα της, επιλέγοντας να μετακινείται συχνά παρά την κούραση. Τόνισε πως εκτιμά ιδιαίτερα τη στάση της, καθώς προτεραιότητά της παραμένει η επαγγελματική της ανεξαρτησία.
Όλα όσα είπε ο Φώτης Ιωαννίδης
«Ήταν δίπλα μου και η Ελένη και οι γονείς μου. Τις πρώτες ημέρες για την υπογραφή, είχε έρθει και η Ελένη, και μέχρι να εγκατασταθώ στο καινούργιο μου σπίτι. Η μάνα μου έρχεται συνέχεια. Η Ελένη έχει το ραδιόφωνο, το κάνει και από εδώ κάποιες φορές, ξυπνάει στις 5. Έχει τα κότσια και το κάνει», είπε αρχικά ο ποδοσφαιριστής.
Και τόνισε: «Το ευχαριστιέται. Εντάξει, κουράζεται λίγο, αλλά είμαστε μαζί και αυτό την κάνει χαρούμενη. Σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει και πιο μόνιμα απλώς πρέπει πρώτα να φτιάξει και τις δουλειές της».
«Είναι μια γυναίκα – και αυτό είναι προς τιμήν της – που δουλεύει τόσα χρόνια για τον εαυτό της, έχει τη δική της ζωή. Αυτό είναι κάτι που το θαυμάζω. Δεν τα παράτησε όλα απλά για να έρθει μαζί μου…», συμπλήρωσε ο Φώτης Ιωαννίδης.
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:
