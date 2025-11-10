Ελένη Βουλγαράκη: Το ταξίδι-αστραπή στην Πορτογαλία για να δει τον Φώτη Ιωαννίδη (vid)

Η Ελένη Βουλγαράκη άφησε για λίγο τις αυξημένες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές της υποχρεώσεις στην Αθήνα και πραγματοποίησε ένα ταξίδι-αστραπή στη Λισαβόνα. Ο λόγος του ταξιδιού ήταν προκειμένου να στηρίξει τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αγωνίζεται πλέον για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το ταξίδι της παρουσιάστριας έγινε γνωστό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα γεμάτα αγάπη και ρομαντισμό. Η Ελένη Βουλγαράκη δημοσίευσε βίντεο από την πτήση και τη βόλτα της στην πορτογαλική πρωτεύουσα, όπου την είδαμε να κρατά το χέρι του αγαπημένου της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης η Ελένη Βουλγαράκη έγραψε «Η ζωή μου τον τελευταίο καιρό», συνοδεύοντας το βίντεο με το τραγούδι «The man I need» της Olivia Dean.

Η παρουσιάστρια, η οποία ταξίδεψε μαζί με την στενή της φίλη και συνάδελφο, Ιλένια Γουίλιαμς, φρόντισε να βρίσκεται στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος μετακόμισε στην Πορτογαλία την 1η Σεπτεμβρίου του 2025 από τον Παναθηναϊκό, διανύει μια θετική σεζόν με 18 συμμετοχές, 4 γκολ και 3 ασίστ.

Ωστόσο, τα τελευταία ιατρικά νέα ήταν δυσάρεστα, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τη Σάντα Κλάρα, με τον χρόνο αποκατάστασης να υπολογίζεται στον ενάμιση μήνα.

Η επίσκεψη της Ελένης Βουλγαράκη στην Πορτογαλία επιβεβαιώνει ότι η παρουσιάστρια παραμένει η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια του διεθνή ποδοσφαιριστή.

Η ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη στο Instagram: