Φαρέλ Γουίλιαμς: Θα τιμηθεί με το Βραβείο Επιτεύγματος Ζωής Αντρέ Λεόν Τάλεϊ 2025

Το Κολλέγιο Τέχνης και Σχεδιασμού της Σαβάνα (SCAD) θα τιμήσει τον μουσικό, τραγουδιστή, σχεδιαστή και επιχειρηματία Φαρέλ Γουίλιαμς με το Βραβείο Επιτεύγματος Ζωής Αντρέ Λεόν Τάλεϊ 2025.

Η τιμητική διάκριση απονέμεται σε ένδειξη αναγνώρισης της επιρροής του στη μόδα και στις ευρύτερες δημιουργικές βιομηχανίες.

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς, διευθυντής δημιουργικού ανδρικής ένδυσης του Louis Vuitton θα τιμηθεί στις 14 Οκτωβρίου στο SCADshow στην Ατλάντα.

Η εκδήλωση συμπίπτει με τα εγκαίνια της νέας έκθεσης «André Leon Talley: Style Is Forever» στο Μουσείο Μόδας και Κινηματογράφου SCAD FASH, που ανοίγει για το κοινό στις 15 Οκτωβρίου.

Η πρόεδρος του SCAD, Πόλα Γουάλας αποκάλεσε τον Γουίλιαμς «ταλέντο της γενιάς του» που συνεχίζει την κληρονομιά του αείμνηστου εκδότη και στυλίστα Αντρέ Λεόν Τάλεϊ στην υπερνίκηση των ορίων.

Στην τελετή απονομής του βραβείου ομιλήτριες θα είναι η Πόλα Γουάλας, η σχεδιάστρια Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ και θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Φαρέλ Γουίλιαμς, τον ράπερ The-Dream και τη Στέφανι Σάτον των YELLOW.

«Είναι μεγάλη τιμή να λαμβάνω το βραβείο Αντρέ Λεόν Τάλεϊ» δήλωσε ο Φαρέλ Γουίλιαμς. «Ο Αντρέ μας έδειξε ότι η δημιουργικότητα δεν έχει όρια – κινείται μεταξύ τέχνης, μόδας και πολιτισμού ως μια δύναμη που μας ενώνει», ανέφερε.

O 13 φορές βραβευμένος με Grammy ηγείται επίσης της μάρκας ευεξίας Humanrace και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών YELLOW και Black Ambition.

Με το βραβείο Τάλεϊ, που απονεμήθηκε πρώτη φορά το 2003 έχουν τιμηθεί οι Καρλ Λάγκερφελντ, Μιούτσια Πράντα και Αουρόρα Τζέιμς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

