Ευτύχης Μπλέτσας: Πήγε να ρίξει μπουνιά και κατέληξε στο έδαφος – Η τούμπα που έγινε viral (vid)

Ο Ευτύχης Μπλέτσας φαίνεται πως έχει μια ιδιαίτερη έφεση στις απρόοπτες, viral στιγμές και το τελευταίο του περιστατικό στη Θεσσαλονίκη ήρθε να το επιβεβαιώσει. Μετά το ατύχημα του Αυγούστου στο Κορδελιό, όπου μια κολώνα φωτισμού κατέρρευσε ενώ ο παρουσιαστής στριφογύριζε γύρω της, σειρά είχε μια νέα, άκρως χιουμοριστική πτώση.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο κανάλι του στο YouTube, ο Ευτύχης βρέθηκε στη «Μαγική Πόλη», το χριστουγεννιάτικο πάρκο στο Ελαιόρεμα Πυλαίας. Ενώ περιηγούνταν στον χώρο και συνομιλούσε με τον κόσμο που τον ακολουθούσε, η προσοχή του στράφηκε σε έναν σάκο του μποξ.

Ενθουσιασμένος, ο παρουσιαστής ομολόγησε στο κοινό του πως δεν είχε δοκιμάσει ποτέ ξανά τις δυνάμεις του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παίρνοντας μεγάλη φόρα για να πετύχει το καλύτερο δυνατό σκορ, εξαπέλυσε μια δυνατή γροθιά, όμως η ορμή του ήταν τέτοια που έχασε την ισορροπία του και κατέληξε στο έδαφος.

Παρά το θεαματικό της πτώσης, ο Ευτύχης Μπλέτσας σηκώθηκε αμέσως χωρίς να χάσει το χαμόγελό του, ενώ το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί γύρω του ξέσπασε, με τον ίδιο να διασκεδάζει την αμήχανη στιγμή.

Το απόσπασμα έγινε αμέσως viral στα social media.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: