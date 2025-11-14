Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Αποκάλυψε ότι νοσηλεύεται – Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Ανησυχία προκάλεσε σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου στους διαδικτυακούς της φίλους, μετά από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η οποία την δείχνει να βρίσκεται σε νοσοκομείο.

Η πρώην παίκτρια ριάλιτι δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου, με την εμφάνισή της να δείχνει αρκετά ταλαιπωρημένη και το βλέμμα της ανέκφραστο.

Παρά τη δημόσια κοινοποίηση της φωτογραφίας, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου επέλεξε να μην αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της νοσηλείας της ή την κατάσταση της υγείας της.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η πρώην παίκτρια ριάλιτι είχε μια σοβαρή μάχη με την υγεία της στο παρελθόν. Στα 27 της είχε διαγνωστεί με Λέμφωμα Hodgkin σε τελικό στάδιο, αλλά κατάφερε, έπειτα από θεραπείες, να το νικήσει.

H ανάρτηση της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου: