Eurovision 2026: Το DEBATER στην επίσημη Press Day – Τι αποκάλυψε ο Akylas για την εμφάνισή του (pics & vids)

Σε μια λαμπερή εκδήλωση στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, πραγματοποιήθηκε η επίσημη Press Day για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, με το DEBATER να δίνει το «παρών». Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, o Akylas, και ο καταξιωμένος creative director, Φωκάς Ευαγγελινός, υποδέχθηκαν τους δημοσιογράφους από όλα τα μέσα ενημέρωσης σε ένα κλίμα γεμάτο ενθουσιασμό για την πορεία του «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης.

Η ημέρα ξεκίνησε με τον Akyla και τον Φωκά Ευαγγελινό να φωτογραφίζονται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλατό που έχει στηθεί αποκλειστικά για τον διαγωνισμό, ενώ η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο νεαρός καλλιτέχνης τραγούδησε ζωντανά το «Ferto» μπροστά στους παρευρισκόμενους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, οι δύο δημιουργοί μίλησαν για την παρουσίαση που ετοιμάζουν στο Wiener Stadthalle, τονίζοντας πως στόχος είναι μια εμφάνιση που θα κλέψει τις εντυπώσεις και θα αναδείξει τη δυναμική της ελληνικής συμμετοχής.

Ο Akylas πρόκειται να ανέβει στη σκηνή στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Στην περιγραφή και τον σχολιασμό των δύο ημιτελικών αλλά και του μεγάλου τελικού, το κοινό θα απολαύσει για άλλη μια χρονιά το αγαπημένο δίδυμο της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.

Φέτος, στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού συμμετέχουν συνολικά 35 χώρες, με τις «Big Four» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και τη διοργανώτρια Αυστρία να περνούν απευθείας στον τελικό.

Στον ημιτελικό που διαγωνίζεται η Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης η Γερμανία και η Ιταλία. Η πρόκριση για τον μεγάλο τελικό θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Έλληνες τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τις αγαπημένες τους συμμετοχές μέσω τηλεφώνου, SMS ή της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας esc.vote.