Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα των καλλιτεχνών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, με το ενδιαφέρον να είναι πρωτοφανές. Ο εθνικός τελικός, μέσω του οποίου θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπός μας για τον διαγωνισμό που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, έχει ήδη συγκεντρώσει δεκάδες συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ΕΡΤ αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει τις επίσημες λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Η μάχη για το εισιτήριο της Βιέννης περιλαμβάνει ένα πολυσυλλεκτικό μείγμα, συνδυάζοντας καταξιωμένους μουσικούς με φρέσκα πρωτοεμφανιζόμενα ονόματα, καθώς και καλλιτέχνες που έχουν δοκιμάσει την τύχη τους σε προηγούμενες εθνικές επιλογές.

Σύμφωνα με το eurovisionfun.com τα ονόματα που έχουν εκδηλώσει επίσημα ενδιαφέρον και διεκδικούν μια θέση στον εθνικό τελικό περιλαμβάνονται:

Θάνος Λάμπρου, Άρτεμις Ματαφιά, Δωροθέα Παπαδάκη, Desi G, Leea Nanos, Lou Is, Maree Mamalis, Βασίλης Λογοθέτης, Ανδρέας Λάμπρου, Κωνσταντίνος Νάζης, Pagan, Marianna Masadi, Ματίνα Ζάρα, Nik Arpid, Διονύσιος Κωστής, VAYA.

Το ενδιαφέρον τους έχουν εκδηλώσει και οι: Idra Kayne, Victoria Anastasia, Αθηνά Χρυσαντίδου, Κική Τσαλίκη, Stef Magnolia, Joanne, Cain Grand, Ζωή Παπαδοπούλου, Χριστιάνα Λοΐζου, Revery, Dolleesi, Παναγιώτης Κουτρουζάς, MouID, Δημήτρης Σαμόλης.