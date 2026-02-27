Eurovision 2026: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνει η Βιέννη ενόψει του 70ού διαγωνισμού

Σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας προχωρά η Βιέννη, η οποία προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον 70ό διαγωνισμό της Eurovision τον προσεχή Μάιο. Η αυστριακή πρωτεύουσα, που πήρε το χρίσμα μετά τη νίκη του καλλιτέχνη JJ στη Βασιλεία, ανακοίνωσε μέσω της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ORF και της αστυνομίας ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχων που θα θυμίζει εκείνο των αεροδρομίων.

Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται η αίθουσα Στάτχαλε, όπου καθημερινά θα επιχειρούν 500 πράκτορες ασφαλείας.

Οι διοργανωτές ξεκαθάρισαν ότι η είσοδος με τσάντες θα απαγορεύεται καθολικά, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι θα περιπολούν σε καίρια σημεία της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 12-16 Μαΐου.

Παρόλο που ο αστυνομικός υποδιευθυντής της Βιέννης, Ντίτεφ Τσέφαν, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή στην παρούσα φάση, οι αυστριακές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με διεθνείς εταίρους για την πρόληψη κάθε κινδύνου.

Η φετινή διοργάνωση πάντως δεν στερείται πολιτικών εντάσεων. Η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει ένα κύμα αποχωρήσεων, με την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Ολλανδία και τη Σλοβενία να απέχουν από τον διαγωνισμό.

Όσον αφορά την ασφάλεια της ισραηλινής αποστολής, οι υπεύθυνοι αρκέστηκαν να δηλώσουν πως η προστασία όλων των αντιπροσωπειών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Στο καλλιτεχνικό σκέλος, η Αυστρία εναποθέτει τις ελπίδες της στον 19χρονο Κόσμο. Ο νεαρός καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει το γερμανόφωνο χορευτικό κομμάτι “Tanzschein“, δηλώνοντας έτοιμος να παλέψει για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της χώρας του.