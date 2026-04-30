Eurovision 2026: Αυτές είναι οι χώρες που έχουν αγοράσει τα περισσότερα εισιτήρια για τη φετινή διοργάνωση

Μετρώντας αντίστροφα μόλις δύο εβδομάδες για το πρώτο «Good Evening Europe!», η Βιέννη κινείται πλέον σε ρυθμούς Eurovision. Οι προετοιμασίες στο Wiener Stadthalle βρίσκονται στην τελική ευθεία και οι 34 εθνικές αποστολές αναμένονται στην αυστριακή πρωτεύουσα το πρωί της Παρασκευής (1/5), ώστε το Σάββατο να ξεκινήσουν οι πρώτες τεχνικές πρόβες για τον Α’ Ημιτελικό.

Παρόλο που οι πρώτες αυτές δοκιμές γίνονται παραδοσιακά κεκλεισμένων των θυρών, η δίψα των φίλων του διαγωνισμού παραμένει αμείωτη, με τα εισιτήρια για τις γενικές πρόβες και τα ζωντανά σόου να έχουν ήδη εξαφανιστεί.

Οι χώρες που έχουν αγοράσει τα περισσότερα εισιτήρια

Τα πρόσφατα στοιχεία για την προέλευση των αγοραστών αναδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον που προκαλεί η φετινή διοργάνωση, η οποία φιλοξενείται από το ORF. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται, όπως ήταν αναμενόμενο, η οικοδέσποινα Αυστρία.

Οι ντόπιοι φίλαθλοι φαίνεται πως έσπευσαν να εξασφαλίσουν μια θέση στο στάδιο για να στηρίξουν τη χώρα τους και να ζήσουν την εμπειρία από κοντά.

Η Γερμανία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, αποδεικνύοντας ότι το βρετανικό κοινό παραμένει πιστό στον θεσμό ανεξαρτήτως των τελικών αποτελεσμάτων.

Στην τέταρτη θέση βρίσκουμε την Ελβετία, ενώ την έκπληξη κάνει η πέμπτη θέση, την οποία κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη συνέχεια της κατάταξης συναντάμε τη Γαλλία και την Αυστραλία, αλλά τα βλέμματα τραβούν η 8η και η 9η θέση. Η Τσεχία, που παλαιότερα τηρούσε μια πιο αποστασιοποιημένη στάση, δείχνει πλέον δυναμική παρουσία, ενώ η Σλοβακία προκαλεί αίσθηση στην προτελευταία θέση της δεκάδας.

Παρά το γεγονός ότι η Σλοβακία έχει να εμφανιστεί στη σκηνή από το 2012, οι πολίτες της φαίνεται πως δεν έχουν ξεχάσει τη λάμψη του διαγωνισμού.

Τέλος, τη δεκάδα συμπληρώνει η Ολλανδία. Η περίπτωση των Ολλανδών είναι ιδιαίτερη, καθώς η χώρα τους απέχει φέτος από το διαγωνιστικό κομμάτι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ακολουθώντας την ίδια γραμμή με την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ισλανδία.

Ανέβηκε στην 2η θέση των στοιχημάτων ο Akylas

Η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 δείχνει να αποκτά τεράστια δυναμική λίγο πριν την επίσημη έναρξη των προβών στη Βιέννη. Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για τη φετινή μας πορεία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το poll του Eurovisionworld, η Ελλάδα κέρδισε δύο θέσεις μέσα σε μόλις δύο εικοσιτετράωρα. Ενώ ο Akylas βρισκόταν μέχρι πρότινος στην τέταρτη θέση, πλέον φιγουράρει στη δεύτερη θέση με ποσοστό 12%, αφήνοντας πίσω του τη Δανία και τη Γαλλία.

Στην κορυφή παραμένει με διαφορά η Φινλανδία, συγκεντρώνοντας το 30% των προτιμήσεων με το τραγούδι «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen.

Η άνοδος αυτή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς αυτού του είδους οι ψηφοφορίες λειτουργούν ως προάγγελος για τις τάσεις που θα διαμορφωθούν στους bookmakers. Η ελληνική αποστολή ετοιμάζει βαλίτσες για την Αυστρία, με την αναχώρηση να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 1η Μαΐου.

Ακούστε παρακάτω το «Ferto» του Akyla:

Το πρόγραμμα στο Wiener Stadthalle θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Η πρώτη επαφή του Akyla με τη σκηνή θα γίνει το Σάββατο 2 Μαΐου το μεσημέρι.

Στη συγκεκριμένη πρώτη πρόβα, που γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, η ομάδα θα δει για πρώτη φορά πώς μεταφέρεται το «Ferto» στις οθόνες, ελέγχοντας τη σκηνοθεσία, τα οπτικά εφέ και τη χορογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πρόβας, ο καλλιτέχνης και οι συνεργάτες του θα μελετήσουν κάθε λεπτομέρεια στο viewing room για να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου, ενώ οι κρίσιμες γενικές πρόβες με τα κοστούμια θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Όλα αυτά αποτελούν την τελική ευθεία για τον Α’ Ημιτελικό της Τρίτης 12 Μαΐου, όπου ο Akylas θα δώσει τη μάχη για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.