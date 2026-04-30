Πρωτομαγιά: Γιατί φτιάχνουμε στεφάνι με λουλούδια – Τι συμβολίζουν το σκόρδο και η τσουκνίδα;

Η Πρωτομαγιά δεν είναι απλώς μια αργία για εκδρομές και λουλούδια, αλλά μια βαθιά μυσταγωγική ημέρα που επιβιώνει από τα βάθη των αιώνων. Ενώ για τους κατοίκους των πόλεων το μαγιάτικο στεφάνι είναι μια όμορφη διακόσμηση με πολύχρωμα άνθη, για τον αγροτικό κόσμο της Ελλάδας αποτελούσε ανέκαθεν ένα ισχυρό «φυλαχτό».

Γιατί φτιάχνουμε στεφάνι με λουλούδια

Στην ύπαιθρο, το στεφάνι δεν είχε μόνο ευωδιαστά πέταλα, αλλά πρασινάδες, καρπούς και «σκληρά» υλικά. Το σκόρδο επιστρατευόταν για να διώξει το κακό μάτι και τη βασκανία, ενώ η τσουκνίδα και τα αγκάθια λειτουργούσαν ως πνευματική ασπίδα ενάντια στους εχθρούς.

Στη Σέριφο, για παράδειγμα, το έθιμο θέλει τα στεφάνια με τις τσουκνίδες να κρεμιούνται από το προηγούμενο βράδυ, δημιουργώντας ένα τείχος προστασίας για το σπίτι.

Στην Κέρκυρα περιφέρουν έναν στολισμένο κορμό κυπαρισσιού, το «Μάη», ενώ στη Ναύπακτο και τον Βόλο ένα παιδάκι μεταμορφώνεται σε «Μαγιόπουλο», ενσαρκώνοντας την ίδια την άνοιξη. Στην Πάργα τα παιδιά τραγουδούν κρατώντας κλωνάρια πορτοκαλιάς, ενώ στην Εύβοια η γιορτή συνδυάζεται με παρακλήσεις για βροχή.

Tέλος, στην Κοζάνη οι άνθρωποι τυλίγουν λυγαριά στη μέση τους για δύναμη, ενώ στα Άγραφα οι νοικοκυρές ανανεώνουν το νερό των σπιτιών τους, συμβολίζοντας το νέο ξεκίνημα.