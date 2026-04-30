Βόλος: Φωτιά σε νταλίκα στις Αλυκές – Ήταν μέσα σε πάρκινγκ

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30.04) στην περιοχή των Αλυκών στον Βόλο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε φορτηγό όχημα (νταλίκα) που βρισκόταν σταθμευμένο σε υπαίθριο πάρκινγκ.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία, καθώς στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου. Συγκεκριμένα επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, αποτρέποντας τον κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενα οχήματα που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο στάθμευσης.

Από το περιστατικό σημειώθηκαν μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα, καθώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός οδηγού ή περαστικού, ούτε υπήρξε εγκλωβισμός ατόμου.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη της νταλίκας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής να διενεργεί την προανάκριση για το συμβάν.