Ελένη Φουρέιρα: Κυκλοφορεί το πρώτο βινύλιο της καριέρας της σε μία έκδοση-έκπληξη (pic)

Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί από την Panik Records το πρώτο βινύλιο της καριέρας της, μεταφέροντας το επιτυχημένο album «Hybrid» σε μια εντυπωσιακή φυσική έκδοση. Μετά την κυριαρχία του στα ψηφιακά charts, το νέο album είναι πλέον διαθέσιμο για το κοινό τόσο σε βινύλιο όσο και σε CD.

Tι αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας της

Το «Hybrid», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμο και σε φυσικό προϊόν -σε βινύλιο και cd- λίγους μήνες αφότου «σάρωσε» τα charts και τα social media με την ψηφιακή του κυκλοφορία. Το βινύλιο και το cd είναι διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα και στο eshop της Panik, στο https://panikmusic.gr/product/hybrid-eleni-foureira-vinyl.

Μέσα από το «Hybrid» η Ελένη Φουρέιρα ορίζει για ακόμα μια φορά τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή, παρουσιάζοντας 13 τραγούδια που κεντρίζουν αμέσως την ακροατή.

Με απρόσμενη μίξη ήχων και στυλ, που εκτείνεται από το pop, το RnB και το garage, μέχρι το dance, το gospel και το παραδοσιακό, η Ελένη Φουρέιρα καταθέτει μια ολοκληρωμένη και μοντέρνα πρόταση για τη μουσική του σήμερα.

Αμέσως μόλις κυκλοφόρησε ψηφιακά, το «Hybrid» απέσπασε κολακευτικά σχόλια και διθυραμβικές κριτικές και έγινε viral, «σαρώνοντας» τις πρώτες θέσεις σε όλα τα charts και ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο ακροάσεις σε ένα 24ωρο.

Μάλιστα, ημεγάληεπιτυχία του album ξεκίνησε από το πρώτο κιόλας single, το «Alleluia», το οποίο μεταξύ άλλων έχει γίνει πλατινένιο σε πωλήσεις με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, μετρά περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, κατέκτησε το no1 σε όλα τα digital charts και για περισσότερους από τρεις μήνες ήταν no1 στο ελληνικό και στο μεικτό ραδιοφωνικό airplay chart.

Δείτε το video της Ελένης Φουρέιρα για το βινύλιο:

Την ίδια ώρα, μετά την ολοκλήρωση των πολύμηνων sold out shows της στην Αθήνα, η κορυφαία pop star ετοιμάζεται για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της, «Hybrid Tour».

Εισιτήρια στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/hybrid-tour-eleni-foureira.