Ένταση σημειώθηκε έξω από την Malmo Arena λίγο πριν την έναρξη του τελικού της Eurovision 2024 με πολίτες να διαμαρτύρονται για την συμμετοχή του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα με σημαίες της Παλαιστίνης και πλακάτ κατά της Eurovision 2024 περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι φώναξαν συνθήματα υπερ της Παλαιστίνης.

BREAKING:



Greta Thunberg detained by the police after joining a large group of anti-Israel protesters clashing with the Swedish police.



The violence is taking place near Malmö Arena where the Eurovision Song Contest just started.



🇸🇪🇮🇱 pic.twitter.com/7RR6fEteiJ