Προβλήματα στην Revolut: Μπλακ Άουτ στην Ευρώπη λόγω δυσλειτουργίας του Google Cloud

Χρήστες της εφαρμογής Revolut αναφέρουν ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, καθώς κατά την προσπάθεια σύνδεσης στην εφαρμογή, εμφανίζεται το μήνυμα «Something went wrong» («Κάτι πήγε στραβά»), με την προτροπή να δοκιμάσουν ξανά αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Revolut συνδέονται με τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών του Google Cloud.

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Όπως προκύπτει από τη σελίδα ενημέρωσης για την κατάσταση των υπηρεσιών της Revolut, οι περισσότερες ήταν είτε εκτός λειτουργίας είτε λειτουργούσαν μερικώς. Μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται οι πληρωμές με κάρτες και οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Revolut επιβεβαίωσε το πρόβλημα, επιχειρώντας παράλληλα να καθησυχάσει τους πελάτες της. «Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή», ανέφερε η εταιρεία.

Από την πλευρά της, η Google ανακοίνωσε ότι η ομάδα μηχανικών της διερευνά το τεχνικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει το κέντρο δεδομένων europe-west2, που βρίσκεται στο Λονδίνο.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφηκαν και στη Γερμανία, με την ING Germany να ανακοινώνει ότι οι πελάτες της αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύνδεση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και την εφαρμογή της τράπεζας για κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με την ING, τα προβλήματα οφείλονται σε τεχνική δυσλειτουργία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν συνδέονται με τη διακοπή των υπηρεσιών του Google Cloud.

Πάντως, η Revolut δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, αφήνοντας ανοιχτό το πότε οι χρήστες θα μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά κανονική πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.